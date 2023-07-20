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НовостиПолитика20 июля 2023 11:08

Спикер ВС Украины Игнат: ВСУ не могут сбить с помощью ПВО российские ракеты "Оникс"

Ракеты данного класса летят на предельно низкой высоте на скорости более 3000 км в час, отметил она
Сергей ЧИКОВ
Спикер ВВС Украины Игнат: украинские ПВО не могут сбить российские ракеты "Оникс" Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Спикер ВВС Украины Игнат: украинские ПВО не могут сбить российские ракеты "Оникс" Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на спикера ВВС Украины Юрия Игната сообщило, что украинское системы ПВО бессильны против российских ракет “Оникс”. По словам военного, ракеты данного класса летят на большой скорости и малой высоте, из-за чего украинская противовоздушная оборона не может обнаружить и сбить их.

“Ракеты "Оникс" предназначены для уничтожения плавсредств, кораблей, летит она на скорости 2,6 Маха. Это более 3000 км в час, то есть скорость велика...”, — уточнил Игнат в интервью изданию.

Напомним, днем ранее российские войска продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по военным объектам инфраструктуры Украины, использованным киевским режимом для подготовки к теракту на Крымском мосту. В ночь с 18 на 19 июля были уничтожены склады боеприпасов ВСУ в районе Одессы, а также нанесены удары по авиабазе Канатово ВВС Украины в Кировоградской области.