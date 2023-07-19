Что случилось за день: главные события 19 июля

Российские войска взяли под контроль ж/д станцию Молчаново в Харьковской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ сообщило об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении – ВС России взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области.

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