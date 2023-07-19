Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире19 июля 2023 14:48

Что случилось за день: главные события 19 июля

Минобороны: ВС России заняли железнодорожную станцию Молчанов в Харьковской области
Сергей ЧИКОВ
Российские войска взяли под контроль ж/д станцию Молчаново в Харьковской области

Российские войска взяли под контроль ж/д станцию Молчаново в Харьковской области

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство обороны РФ сообщило об успешном продвижении российских войск на Купянском направлении – ВС России взяли под контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области.

Также российские войска продолжили нанесение ударов высокоточным оружием по объектам инфраструктуры Украины, использованным киевским режимом для подготовки к теракту на Крымском мосту. Мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти удары самыми масштабными с начала спецоперации.

Патрульный корабль Черноморского флота РФ “Сергей Котов” обнаружил дрейфующую украинскую мину около пролива Босфор. Она была уничтожена экипажем вертолета Ка-52.

Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что расходы бюджета России в следующем году превысят запланированные показатели. Это связано с улучшающейся макроэкономической ситуацией.

Тем временем Верховный суд России вступился за жителя Волгограда, купившего на сайте ЦУМ люксовые вещи в 846 раз дешевле реальной стоимости из-за программного сбоя.

Стало известно, что президент России Владимир Путин примет участие в саммите БРИКС в формате видеоконференции.