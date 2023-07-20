МВД заявило об историческом максимуме раскрываемости дел об убийствах и покушениях Фото: Мария ЛЕНЦ

Раскрываемость уголовных дел об убийствах и покушениях на убийство в России достигла исторического максимума в 99 процентов. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Российской Федерации.

Также в ведомстве отметили, что правоохранительные органы уверенно контролируют оперативную обстановку в стране, даже несмотря на «существенный некомплект» личного состава.

Ранее стало известно о том, что еще в 2021 году в России удалось поднять раскрываемость уголовных дел об изнасиловании до 99,6 процента. Благодаря профессиональной работе криминалистов удалось гораздо чаще раскрывать и другие уголовные дела по тяжелым преступлениям.

При этом позитивная статистика наблюдается и в количестве преступлений в различных регионах России. Так например в Подмосковье за первые пять месяцев 2023 года преступлений стало меньше на четыре процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.