Российские войска продолжают наносить удары возмездия по Одессе и Ильичевску

Российские войска нанесли удары возмездия по Одессе и Ильичевску Фото: REUTERS

В ночь на 20 июля российские войска продолжили наносить удары возмездия по инфраструктуре противника. Высокоточным оружием были поражены цеха производства и места хранения катеров в районах Одессы и Ильичевска. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Также в оборонном ведомстве сообщили, что в районе города Николаев российским военнослужащим удалось уничтожить объекты топливной инфраструктуры Украины и склады боеприпасов украинских войск. Все поставленные цели были выполнены, а назначенные объекты поражены.

Ранее глава парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что после теракта на Крымском мосту, который устроил преступный киевский режим, а за каждый удар их настигнет неотвратимое возмездие.

По его словам, остановить преступления Украины можно только лишив их физической возможности наносить какие-либо удары.