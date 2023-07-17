Константинов: террористический режим Киева атаковал Крымский мост Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

В ночь на 17 июля киевский режим совершил новое преступление — атаковал автомобильную часть Крымского моста. Такое заявление сделал Глава парламента Крыма Владимир Константинов.

— В Киеве не могли не знать, что автомобильная часть перехода — исключительно гражданский объект. Но террористов это никогда не останавливало. Не остановит и впредь, — подчеркнул Константинов.

Он также добавил, что остановить террористический режим Киева можно только лишив их физической возможности наносить их удары по гражданской инфраструктуре. Также он заявил, что за каждый удар будет неотвратимое возмездие.

Напомним, что в результате происшествия на Крымском мосту погибла супружеская пара, а их несовершеннолетняя дочь получила ранения средней степени тяжести. Девочку при помощи санавиации доставили в больницу в Темрюке. Позже ее переведут в детскую краевую больницу в Краснодаре.