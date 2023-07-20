Умер Владимир Портнов, актер из фильма «Узник замка Иф»

Владимир Портнов в фильме "Узник замка Иф" Фото: кадр из фильма.

Советский, российский и израильский актер Владимир Портнов скончался в возрасте 82 лет. Об этом в четверг, 20 июля, сообщила «Российская газета». От чего умер артист пока не говорится.

Портнов известен российскому зрителю по роли ювелира из кинокартины «Узник замка Иф».

В 60-х года актер работал в Ташкентском русском театре и Минском драматическом театре. В это время он был также режиссером-постановщиком в театрах Маяковского и Станиславского, а также в театре на Малой Бронной.

Карьера Портнова в кино началась в 60-х годах. Он снялся в таких фильмах, как «Предел желаний», «Берег его жизни», «Мораль Леонардо», а также в сериале «Опера. Хроники убойного отдела».

В 90-х годах актер переехал в Израиль, где продолжил карьеру театрального актера и режиссера. Позже он вернулся в Россию.

Днем ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге умер актер Виктор Мелихов. Через месяц ему могло бы исполниться 62 года. Он запомнился зрителям по сериалам «Убойная сила», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей».

Сайт KP.RU также писал о том, что недавно на 61-м году жизни скончался актер Александр Орловский. Тело артиста, известного по сериалу «Улицы разбитых фонарей» неделю пролежало дома.