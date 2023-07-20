Рогов заявил об отражении наступления ВСУ у села Работино Фото: REUTERS

Российские войска отразили наступление украинской армии около села Работино на Ореховском участке фронта Запорожской области. Такое заявление в четверг, 20 июля, сделал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Крупномасштабное наступление украинских войск в районе Работино остановлено», - приводит РИА Новости слова Рогова, который отметил, что в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали бронетехнику, в том числе и танки.

Рогов также заявил, что украинские войска остановили массированным встречным огнем, в том числе и применение российской авиации и артиллерии. По его словам, армия Украины была отброшена в лесопосадки.

Напомним, накануне, 18 июля, российские войска уничтожили группу ВСУ, двигающуюся к Запорожскому направлению. Как заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, обстановка на данном направлении остается напряженной.