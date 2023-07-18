Балицкий: силы РФ уничтожили группу ВСУ, двигающуюся к Запорожскому направлению

Силы РФ уничтожили группу ВСУ, двигающуюся к Запорожскому направлению Фото: REUTERS

Врио губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 18 июля, рассказал о том, что российские военнослужащие ликвидировали группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвигалась в сторону Запорожского направления.

По словам врио главы региона, обстановка на данном направлении остается напряженной.

«Сегодня ночью разведывательная группа противника выдвигалась в направлении Степового и Пятихаток», - сообщил Балицкий в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что группу выявили российские военные в 700 метрах севернее Пятихаток и ликвидировали ее.

Ранее врио губернатора Запорожской области рассказывал о том, что российские военные пресекли попытку прорыва ВСУ в районе Времевского выступа. Он уточнил, что российскими военными была выявлена группа украинских солдат, которая предприняла попытку подойти к позициям ВС РФ, но была уничтожена.

Сайт KP.RU также писал о том, что российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, которая находилась в лесопосадке в ночное время. Сообщалось, что это произошло на Запорожском направлении.