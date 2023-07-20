Дума поддержала переименование ОБЖ в «Основы безопасности и защиты Родины» Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Госдума РФ в ходе пленарного заседания в четверг, 20 июля, проголосовала за принятие поправки о переименовании предмета «Основы безопасности и жизнедеятельности» (ОБЖ) в «Основы безопасности и защиты Родины».

Поправку внесли ко второму чтению проекта закона об обязательном привлечении школьников к общественно полезному труду, а авторами инициативы стала группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ведомство обсуждает возможность переименовать ОБЖ в «Основы безопасности и защита Родины», отметив, что было проведено обсуждение и с педагогическим сообществом, а также с учителями.

Как писал сайт KP.RU, глава Минпросвещения РФ также заявил, что ребята, которые сражались в зоне специальной военной операции, как никто другой могут прийти и рассказать правду.