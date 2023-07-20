МО Украины назвала военными целями суда, идущие в порты России в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Корабли, направляющиеся в российские порты в Черном море, будут рассматриваться Украиной как суда, перевозящие грузы военного назначения, в отношении которых последуют соответствующие риски, заявило украинское Минобороны.

«С 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов РФ, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Минобороны Украины заявило также, что с четверга, 20 июля, запрещено судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керчь-Еникальского пролива.

Как писал сайт KP.RU, накануне Минобороны России выступило с предупреждением, что С 20 июля 2023 все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева, отметили в ведомстве. Кроме того, некоторые морские районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходств.