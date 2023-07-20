Мэр Нью-Йорка Адамс посоветовал мигрантам искать убежище в другом городе

110-й мэр Нью-Йорка демократ Эрик Адамс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Нью-Йорка будут раздавать мигрантам листовки на границе Соединенных Штатов Америки и Мексики с целью отговорить их от попыток получить убежище в "Большом яблоке". Такое заявление сделал мэр Нью-Йорка демократ Эрик Адамс на пресс-конференции.

"Мы не живем в идеальном мире, и без надлежащей помощи на уровне штатов и на федеральном уровне мы вынуждены делать трудный выбор... У нас в городе больше нет места... Нам нужна экономическая поддержка федерального правительства", - сказал мэр Нью-Йорка.

По словам Адамса, листовки будут раздаваться для "защиты границ", с целью отговорить мигрантов приезжать в Нью-Йорк.

Листовки будут желтого цвета с надписями на английском и испанском языках. В них будет сказано, что с апреля 2022 года в Нью-Йорк прибыли свыше 90 тысяч мигрантов, а цены на жилье остались на высоком уровне. К тому же, власти города не могут гарантировать предоставление убежища новоприбывшим и призывают "рассмотреть другой город при принятии решения о том, где обосноваться в США".

Ранее KP.RU сообщал, что в июле в Нью-Йорке мужчина открыл стрельбу по прохожим, в результате чего погиб 87-летний гражданин.