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НовостиЭкономика20 июля 2023 13:23

Экономист Беляев исключил падение курса доллара до уровня 2020 года

Снижение ключевой ставки в США подстегнет рост экономики и укрепиит валюту, заявил эксперт
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Экономист Беляев исключил падение курса доллара до уровня 2020 года

Экономист Беляев исключил падение курса доллара до уровня 2020 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в случае снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов не упадет до уровня 2020 года, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Курс определяется общим состоянием экономики, ее эффективностью, состоянием платежного баланса. Если они понизят эту ставку, значит, сделают правильно. То есть это подстегнет рост экономики, повысит ее эффективность, а, соответственно, и укрепит доллар», – заявил он в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, понижение ключевой ставки в США было бы обоснованным, поскольку помогло бы преодолеть кризисные явления и дало бы предприятиям доступ к кредитам.

Напомним, с начала 2023 года курсы доллара и евро к рублю выросли почти на треть, а китайский юань прибавил четверть, причем в последние пару месяцев темпы подорожания иностранных валют ускорились. Сайт KP.RU разбирался, почему это происходит и как отразится на ценах.