Экономист Беляев исключил падение курса доллара до уровня 2020 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Курс доллара в случае снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) Соединенных Штатов не упадет до уровня 2020 года, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

«Курс определяется общим состоянием экономики, ее эффективностью, состоянием платежного баланса. Если они понизят эту ставку, значит, сделают правильно. То есть это подстегнет рост экономики, повысит ее эффективность, а, соответственно, и укрепит доллар», – заявил он в беседе с Lenta.ru.

По словам эксперта, понижение ключевой ставки в США было бы обоснованным, поскольку помогло бы преодолеть кризисные явления и дало бы предприятиям доступ к кредитам.

Напомним, с начала 2023 года курсы доллара и евро к рублю выросли почти на треть, а китайский юань прибавил четверть, причем в последние пару месяцев темпы подорожания иностранных валют ускорились. Сайт KP.RU разбирался, почему это происходит и как отразится на ценах.