С начала года курсы доллара и евро к рублю выросли почти на треть, китайский юань прибавил четверть. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С начала года курсы доллара и евро к рублю выросли почти на треть, китайский юань прибавил четверть. Причем в последние пару месяцев темпы подорожания иностранных валют ускорились. Что происходит? Как это отразится на ценах? И что делать с собственной заначкой в рублях? Отвечаем на главные вопросы.

1. Почему так сильно упал рубль?

Все дело в механизме определения курса. Рубль (доллар, евро, юань, тугрик и т д) – это в определенном смысле товар. Валюты покупают и продают на бирже и в банках, как помидоры на базаре. Когда спрос на товар большой, а предложение маленькое – его цена (в данном случае курс) поднимается. И наоборот.

В последние несколько месяцев доходы России от экспорта снижаются – тут виноваты и санкции, и упавшие цены нефти и газа на мировых рынках. А импорт растет. Импортеры покупают в банках и на бирже больше валюты, чтобы оплачивать зарубежные товары. А экспортеры привозят в Россию все меньше иностранных дензнаков. В результате спрос на валюту очень высокий, а ее предложение оставляет желать лучшего. Поэтому курс доллара, евро, юаня и т. д. внутри России и повышается.

Масла в огонь подлила ситуация с ЧВК «Вагнер». Многие наши люди живут по небесспорному правилу: в любой тревожной ситуации покупай валюту (да побольше). Поэтому 24 июня многие кинулись скупать доллары и евро, из-за чего их курс вырос еще сильнее. Ситуация быстро успокоилась, но котировки обратно уже не отмотаешь. Да и снижение экспортных доходов никто не отменял.

2. Почему тогда в прошлом году он укреплялся?

В 2022 году была обратная ситуация. У нас были высокие доходы от экспорта ресурсов. Нефть, металлы, удобрения были очень дорогими, цены на газ вообще улетели в космос. Валютная выручка шла к нам рекой. А вот импорт тогда сильно просел. Компаниям потребовалось несколько месяцев, чтобы настроить новые цепочки поставок из-за рубежа.

То есть желающих продать доллар и другую иностранную валюту было больше. А желающих купить ее было мало. Отсюда и резкий рост курс рубля летом прошлого года. Тогда за доллар, напомню, давали 52 рубля.

3. Что подорожает, когда и на сколько?

По данным Росстата, с начала года официальная инфляция в стране составляет 3%. Но в Центробанке ждут ускорения роста цен из-за ослабления рубля.

Правда, в каждом отдельном случае повышение будет разным. Ведь розничные цены зависят не только от закупочной стоимости, но и от спроса и предложения. Продавцы в каждом случае будут повышать цены постепенно, чтобы не распугать всех покупателей. Поэтому, как считает большинство экспертов, даже импортные товары не подорожают на треть, как это произошло с долларом и евро, а прибавят в ближайшие месяцы от 10 до 20%.

Тем более не факт, что нынешний курс рубля навечно. Он может измениться, причем и в сторону укрепления тоже. Такое случалось не раз.

Теперь пройдемся по категориям.

В группе компаний «Автодом» уверяют, что автомобили уже скоро подорожают на 15 - 20%. В автосалонах уже стали поднимать цены. Дополнительным поводом стали слухи о том, что Япония может ужесточить санкции против России и запретить ввоз электрокаров, гибридов и машин с двигателем внутреннего сгорания объемом более 1,9 литра.

Что касается мобильников и бытовой техники, то здесь повышение может быть меньше. Рынок очень конкурентный. Запасы на складах большие. По оценкам компании Mobile Research Group, прогнозируемое повышение цен, например, на мобильные телефоны составит всего 7 - 8%. Независимо от страны-производителя.

И, конечно, зарубежный туризм. Здесь ситуация двоякая. Как считают в Ассоциации туроператоров России, массовые направления (Турция, Египет, Таиланд и ОАЭ) заметно подорожать не должны (куда уж дороже-то). А вот менее массовые направления — скажем, Израиль, Индонезия, не особо популярная нынче Европа — прибавят в цене примерно столько, на сколько упал рубль.

От падения рубля пострадают и производители отечественных товаров. Оборудование они зачастую покупают импортное. А значит, тоже переложат часть растущих затрат на потребителей. Да и общая инфляция заставляет поднимать цены во всех сферах: производители и продавцы тоже хотят есть, покупать технику и ездить на отдых.

В целом, резкий рост курса доллара может добавить в общий индекс инфляции от 1 до 3 процентов годовых. Для сравнения, недавно в ЦБ делали прогноз, что цены за год вырастут на 4,5 - 6,5 процентов. В ближайшее время этот прогноз явно будет пересмотрен в сторону повышения.

Единственное, что точно не должно дорожать в ближайшие месяцы, - это фрукты-овощи, ведь урожай сейчас в разгаре. А корнеплоды вроде картошки с морковкой осенью обязательно подешевеют. Но вот в октябре, как всегда, цены на еду поднимутся.

4. Что будет с курсами дальше?

Самый сложный вопрос. Слишком много непредсказуемости сейчас в мире. А рубль очень сильно зависит от геополитики. По сути, можно говорить лишь о факторах, которые могут повлиять на курс нашей валюты.

В целом, картина выглядит более-менее сбалансированной. Нынешний курс уже достаточно высокий. Он позволяет существенно сократить дефицит бюджета. Ведь доходы экспортеры получают в долларах, затем переводят их (по нынешнему высокому курсу) в рубли, чтобы платить налоги.

При этом цены на нефть сейчас растут, а чем дороже наш главный экспортный товар, тем крепче рубль. Сейчас чёрное золото торгуется выше $80 за баррель - в июне было на 10% меньше. Правда, западные страны установили на нашу нефть потолок цен. С учетом этого мы продаем наше «черное золото» дешевле - чуть ниже $60 за баррель. Но все равно высокие котировки позволяют нашим экспортером заработать больше: кому-то скидку поменьше дадим, где-то допрыгнем до потолка...

Кроме того, когда цены растут, Центробанк обычно повышает ключевую ставку (это процент, под который ЦБ дает деньги взаймы обычным банкам). Это позитивно влияет на курс рубля.

В таких условиях курс доллара может как минимум остановиться на уровне 90 рублей. А может и опуститься до 85 рублей. Это, кстати, будет середина диапазона валютного курса, о котором на июньском форуме в Санкт-Петербурге говорил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

- Сейчас рубль находится в более-менее комфортной, оптимальной для экономики зоне. Эта зона, на мой взгляд, сейчас 80-90 рублей за доллар. Она комфортна и для бюджета, и для экспортеров, и для импортеров, - заявил тогда Белоусов.

Правда, ровно год назад он же заявлял, что оптимальный курс нашей валюты - 70-80 рублей за доллар. Давайте сделаем вид, что мы этого не помним.

5. Почему нашей валюте позволяют плавать?

С 2014 года курс рубля в России плавающий. То есть он полностью формируется на бирже за счет спроса и предложения. За это ЦБ часто критикуют. Мол, почему нельзя взять и зафиксировать курс, чтобы все было понятно и стабильно?

Тем не менее в ЦБ считают, что такие качели не мешают, а помогают экономике. Как недавно заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, плавающий курс - это благо, которое позволяет экономике легче переживать внешние изменения и внешние шоки. Думаю, это заявление не мешает объяснить подробнее.

Тут все просто. К примеру, чем дешевле нефть, тем выше курс доллара в России. И это делает рублевые доходы бюджета более стабильными. Да, валютной выручки наши экспортеры могут получать меньше, но в рублевом эквиваленте она останется примерно такой же. Это важно. Ведь бюджету надо исполнять свои обязательства по выплатам пенсий, строительству дорог и прочим расходам вне зависимости от того, что происходит на внешних рынках.

Кроме того, плавающий курс рубля балансирует сам себя. Когда покупать что-то за рубежом становится невыгодно, появляется больше стимулов создавать это внутри страны или покупать меньше за рубежом. Спрос на валюту снижается. И это приводит к укреплению курса рубля.

Мешать этой рыночной логике в ЦБ не планируют. Тем более что, как показывает практика, насильно удерживать курс рубля возле какой-то отметки нет особого смысла. На это требуются значительные валютные резервы (когда власти хотят поддержать рубль, они активно продают иностранную валюту на бирже, чтобы повысить спрос на «деревянный» и его курс). Мы через это уже проходили. В 2008 году, например, потратили почти половину запасов на то, чтобы сдержать ослабление рубля. Но в конце концов он все равно упал.

Тем более что за свежими примерами неправильной валютной политики далеко ходить не нужно. Это Турция. В преддверии майских президентских выборов местные власти пытались сдержать падение местной лиры. Потратили на это огромную сумму в $200 млрд. И что происходит сейчас? Резервы кончились, а турецкая лира обновляет исторические минимумы. И какой смысл был тратить резервы, чтобы через несколько месяцев все равно прийти к неизбежному финалу?

6. Но хоть как-то повлиять власти могут?

Конечно, в случае слишком резких колебаний в нашем ЦБ готовы повлиять на курс. И даже вводить жесткие ограничения, как это было в начале марта прошлого года. Когда курс резко скачет, центральный банк и Минфин могут:

- покупать или продавать валюту на внутреннем рынке, чтобы сгладить эти колебания.

- обязать экспортеров продавать больше валютной выручки, как это было в прошлом году.

- резко поднять ключевую ставку

В общем, инструментов много. Но когда ситуация относительно стабильна, в ЦБ предпочитают действовать аккуратными рыночными методами.

ВАЖНО

Что сейчас делать со сбережениями?

Когда рынок штормит, выходить в это море не очень безопасно. Есть очень большой риск совершить ошибку.

Валютную заначку стоит иметь каждому. Но формировать ее лучше постепенно и регулярно. Тогда подобные колебания либо перестанут вас волновать, либо будут радовать.

Другое дело, что именно сейчас покупать. Американские доллары, китайские юани или арабские дирхамы? В наличном виде валюта есть. По крайней мере, в крупных городах. Но проблема в том, что разница между покупкой и продажей кусается. Бывает, что достигает 5 — 10%.

Да и просто хранить валюту где-нибудь под подушкой не очень выгодно. Инфляция в тех же США и других странах тоже есть. А значит, покупательская способность вашей заначки тоже будет падать.

Как вариант, можно разместить деньги на валютных депозитах. В некоторых банках по разным видам валют предлагают 2 — 3% годовых. То есть, чтобы окупить конвертацию за счет процентов, придется ждать два, а то и три года. Так себе инвестиция, честно говоря.

Ну и главный минус таких депозитов в том, что, даже если вы принесете в банк наличную валюту, по окончании срока получить назад сможете только рубли (таково условие Центробанка). А значит, вы зависите от щедрости - точнее, жадности - банка. Какой курс он установит на дату окончания вклада, по такому ваши сбережения и вернет.

Получается, валютные вклады сейчас – это лишь защита от снижения курса рубля. Хотя и это, в принципе, неплохо.

Если вы все же решите держать «кубышку» в валюте, то создавать ее лучше через брокерский счет. Комиссии там ниже – как правило, в пределах 1% от суммы сделки. При этом на сбережения в некоторых валютах тоже можно получать неплохой доход.

К примеру, в долларах есть гособлигации России. Входной билет там обычно дорогой. От 100 тысяч долларов, но есть выпуск и для более мелких инвесторов. Там дать деньги в долг родному государству в американской валюте можно, даже имея всего 1000 долларов. Доходность составит около 8% годовых.

Китайский юань. Здесь можно инвестировать в корпоративные облигации крупных российских компаний. Как правило, это экспортеры, которые получают выручку в китайской валюте. Они готовы взять деньги в долг в юанях и платить купон в размере 3 – 4% годовых.

Гонконгский доллар. Он жестко привязан к американской валюте. Облигаций в нем на нашей бирже не купить. Но можно купить акции более сотни китайских компаний, торгуемых на Гонконгской бирже. Дивидендный доход составит в среднем 4 – 6% годовых. Но нужно помнить про рыночные риски. Стоимость акций может сильно колебаться. То есть, как расти, так и падать.

И наконец, еще один вариант валютной диверсификации – золото. Естественно, тоже биржевое. Это не доллар в чистом виде, а золото, которое изначально торгуется на мировой бирже именно в американской валюте. Отсюда и косвенная привязка к курсу доллара. Правда, тут тоже есть рыночные риски. Золото может как дорожать, так и дешеветь. Да и пассивный доход на эти инвестиции не получишь.

Тем не менее как часть инвестиционного портфеля золото – вполне себе неплохой вариант. По крайней мере, в период кризиса оно показывает неплохой рост и может компенсировать собой потери по ценным бумагам.

В общем, выбор валютных инструментов довольно большой. Выбирайте, какой вам удобнее и выгоднее. Или разместите деньги сразу в нескольких. Особенно, если финансы это позволяют.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как менялся курс доллара за последний год

Месяц Рублей за $1

Июль 2022 58

Август 60

Сентябрь 60

Октябрь 61

Ноябрь 61

Декабрь 67

Январь 2023 69

Февраль 73

Март 76

Апрель 79

Май 80

Июнь 84

Июль 90

По данным ЦБ. Взят средний курс за каждый месяц.

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