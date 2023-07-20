Кевин Митник - один из самых известных в мире хакеров. Фото: YouTube

В Лас-Вегасе умер Кевин Митник - один из самых известных в мире хакеров. Он скончался на 60 году жизни в Лас-Вегасе. Об этом в четверг, 20 июля, сообщила газета The New York Times.

По информации издания, Кевин Митник, который считается одним из самых известных хакеров в мире, умер из-за осложнений после рака поджелудочной железы. Онкологию у него диагностировали больше года назад.

В 90-х годах Митник украл с компьютеров в Соединенных Штатах тысячи файлов, которые содержали данные кредиток жителей страны. ФБР смогли его арестовать только спустя два года поисков. Митнику предъявили обвинение в незаконном получении доступа к телефонным данным и компьютерном мошенничестве.

В 1999 году мужчина признал вину по делу и получил 10 лет тюрьмы. Митник провел в заключении только год, а когда освободился стал работать консультантом по безопасности.

Сайт KP.RU писал о том, что в июле этого года хакеры взломали базу данных одного из отделений национальной системы здравоохранения Великобритании. Сообщалось, что был атакован кластер системы здравоохранения, состоящий из шести больниц и десяти клиник. В базе данных хранится информация о 2,5 миллиона пациентов.