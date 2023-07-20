Подача документов через Госуслуги для всех вузов РФ станет обязательной с 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подача документов через сервис портала Госуслуг «Поступление в вуз онлайн» станет обязательной для всех российских высших учебных заведений с 2024 года, сообщил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Со следующего года подать документы в электронном виде можно будет только через суперсервис. Его использование станет обязательным для всех вузов», – сказал он журналистам.

Как отметил вице-премьер, в 2023 году сервис «Поступление в вуз онлайн» имеет большую популярность. По словам Чернышенко, сейчас его используют около 40% абитуриентов, или в два раза больше, чем в прошлом году.

Как писал сайт KP.RU, прием документов в вузы начался в России 20 июня и завершится 25 июля. Подать заявление сразу в несколько вузов, не вставая с дивана, можно было и в прошлую кампанию. В этом году суперсервис докрутили: подключили к нему все российские вузы и добавили ценную опцию, которая пригодится абитуриентам на этапе зачисления.