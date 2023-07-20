Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну», – говорится в документу, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) официально объявила, что Винер-Усманова отстраняется от работы на два ближайших года. Ей запрещено получать аккредитацию на любую роль в международных соревнованиях под эгидой FIG. Причиной для этого стали высказывания тренера после Олимпиады-2020 в Токио, когда россиянка Дина Аверина со скандалом проиграла золото в многоборье Линой Ашрам из Израиля.