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НовостиОбщество20 июля 2023 13:57

Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Глава государства наградил тренера за вклад в развитие физической культуры и спорта
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Ирину Винер-Усманову орденом «За заслуги перед Отечеством»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«За заслуги перед государством, большой вклад в развитие физической культуры и спорта наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Винер-Усманову Ирину Александровну», – говорится в документу, опубликованном на портале правовой информации.

Напомним, в начале марта Международная федерация гимнастики (FIG) официально объявила, что Винер-Усманова отстраняется от работы на два ближайших года. Ей запрещено получать аккредитацию на любую роль в международных соревнованиях под эгидой FIG. Причиной для этого стали высказывания тренера после Олимпиады-2020 в Токио, когда россиянка Дина Аверина со скандалом проиграла золото в многоборье Линой Ашрам из Израиля.