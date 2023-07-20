Певец SHAMAN выпустил клип на песню «Мой бой», снятый в зоне спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный певец SHAMAN (Ярослав Дронов) в четверг, 20 июля, представил клип на свою новую песню «Мой бой». Видео снимали шесть месяцев в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Героями клипа стали российские военные, а также волонтеры, медики и военкоры.

«Документальные кадры посещения госпиталей и военных частей в зоне СВО, съемки концертов в Мариуполе, Луганске, Геническе, Снежном и Краснодоне, а также реальная боевая хроника — все это легло в основу моего нового клипа «Мой бой», - рассказал артист в своем Telegram-канале.

Тех, кто снялся в клипе, певец назвал героями современной эпохи, превративших подвиг в профессию. SHAMAN подчеркнул, что это люди, которые не знают, что такое усталость, которые рискуют жизнью и на пределе человеческих возможностей каждый день исполняют свой долг.

«Просто они знают: за ними вся страна и от каждого из них зависит наше будущее», - резюмировал артист.

Напомним, в начале 2023 года SHAMAN выступил в зоне специальной военной операции. Точнее, сначала спел перед ранеными в военном госпитале Подольска, а потом - перед военнослужащими в Херсонской области. Тогда артист рассказывал, что ребята в ответ поблагодарили его за выступление по-своему - дали приветственный залп в небо из своих автоматов и пулеметов.

Ранее сайт KP.RU также писал о том, что артистов, которые публично поддерживают СВО, с каждым днем становиться все больше.