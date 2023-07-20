Перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась пробка из 600 машин Фото: REUTERS

Перед пунктом досмотра транспортных средств при въезде на Крымский мост со стороны Керчи образовалась двухчасовая пробка из 600 автомобилей.

“В очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Ожидание более двух часов.” — сообщили в телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.

Часом ранее со стороны Керчи в очереди на досмотр стояло более 700 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. В данный момент движение по мосту осуществляется в реверсивном движении по одной полосе.

Напомним, ночью 17 июля киевский режим совершил очередной теракт на Крымском мосту. От удара надводных беспилотников был поврежден один пролет автомобильной части моста.

После теракта президент России Владимир Путин собрал заседание рабочей группы по восстановлению моста. На этой конференции вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на ремонт поврежденной части моста закончат лишь к сентябрю-ноябрю 2023 года.