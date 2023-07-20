Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2023 14:29

Перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась пробка из 600 машин

Время ожидания досмотра составляет более двух часов
Сергей ЧИКОВ
Перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась пробка из 600 машин

Перед Крымским мостом со стороны Керчи образовалась пробка из 600 машин

Фото: REUTERS

Перед пунктом досмотра транспортных средств при въезде на Крымский мост со стороны Керчи образовалась двухчасовая пробка из 600 автомобилей.

“В очереди со стороны Тамани находится 250 транспортных средств. Ожидание около часа. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Ожидание более двух часов.” — сообщили в телеграм-канале о ситуации на Крымском мосту.

Часом ранее со стороны Керчи в очереди на досмотр стояло более 700 автомобилей, а время ожидания составляло около трех часов. В данный момент движение по мосту осуществляется в реверсивном движении по одной полосе.

Напомним, ночью 17 июля киевский режим совершил очередной теракт на Крымском мосту. От удара надводных беспилотников был поврежден один пролет автомобильной части моста.

После теракта президент России Владимир Путин собрал заседание рабочей группы по восстановлению моста. На этой конференции вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что на ремонт поврежденной части моста закончат лишь к сентябрю-ноябрю 2023 года.