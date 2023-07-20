Канада ввела санкции против Киркорова, Тимоти, Михалкова и Иосифа Пригожина

Канада расширила санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канада расширила список антироссийских санкций. Под ограничения от 20 июля 2023 года попали 39 физических и 25 юридических лиц из России, говорится в заявлении правительства Канады.

Так, под новые антироссийские санкции Канады попали исполнители Филипп Киркоров, Тимоти, певицы Валерия и Юлия Чичерина, режиссер Никита Михалков, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, а также актеры Иван Охлобыстин и Дмитрий Харатьян.

Канадские санкции были также введены против министра культуры РФ Ольги Любимовой, министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова, а также в отношении министерства культуры и минобрнауки РФ.

Кроме того, в санкционный список были включены национальная платежная система "Мир", российское сотовые операторы, "Московское общество казаков" и учрежденная Михалковым ООО "Бесогон".

Ранее KP.RU писал, что Австралия ввела санкции против 35 российских организаций и 10 физлиц.