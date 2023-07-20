США ввели санкции против Алексея Кудрина и еще 17 человек

США ввели санкции против Алексея Кудрина Фото: REUTERS

Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина и еще 17 человек.

Как сообщается на сайте Минфина США, под санкции, кроме Кудрина, попали в частности Валерий Чекалов, которого Вашингтон считает связанным с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Также в санкционный список США внесены банки «Тинькофф» и «Солидарность», «Тульский патронный завод», завод «Арсенал», Сахалинское морское пароходство и 14 судов, связанных с РФ, Иамбовский и Казанский пороховой заводы и ряд других предприятий российского военно-промышленного комплекса.

«США принимают меры, чтобы сократить доходы России от металлургического и горнодобывающего сектора, подорвать ее энергетические возможности, ухудшить доступ к международной финансовой системе и лишить Россию технологий, производимых G7, необходимых для технологического, аэрокосмического и оборонного секторов», – сказано в сообщении.

Напомним, в конце июня США ввели санкции против россиянина и четырех компаний за связи с Пригожиным.