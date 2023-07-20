КНДР назвала заход подлодки США в Пусан условием применения ядерного оружия Фото: кадр из телепередачи

Заход стратегической подводной лодки Военно-морского флота Соединенных Штатов в южнокорейский порт Пусан может стать условием для применения ядерного оружия Корейской Народно-Демократической Республикой, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам.

«Повышенная видимость развертывания стратегических средств, включая стратегические атомные подводные лодки, может подпадать под условия применения ядерного оружия, изложенные в нашем постановлении о национальной политике в области ядерных сил», – сказано в распространенном сообщении министра.

Как напомнил глава Минобороны КНДР, доктрина об использовании ядерного оружия допускает «необходимый курс действий» в случае ядерной атаки на республику или ее неизбежности. Кан Сун Нам призвал США отдавать себе отчет в том, что их ядерные силы «вошли в очень опасные воды».

Напомним, на этой неделе стратегическая подлодка ВМС США USS Kentucky с ядерным вооружением зашла в порт Пусан.

Во вторник, 18 июля, КНДР, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет.