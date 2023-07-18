КНДР запустила две баллистические ракеты

Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS

Северная Корея, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет во вторник 18 июля. Об этом сообщают СМИ.

Вначале агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Позднее телеканал NHK сообщил, что Северная Корея, «по-видимому, запустила две баллистические ракеты».

«Обе ракеты Северной Кореи, по-видимому, упали за пределами ИЭЗ Японии», - передает тем временем агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники.

Напомним, в среду, 12 июля, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Снаряд был запущен из района Пхеньяна, уточнило издание.

Позднее ООН заявила о падении запущенной КНДР ракеты в экономической зоне России. Ракета пролетела 1001,2 километра на высоте 6648,4 километра, уточнили во всемирной организации.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, ракета «Хвасон-18», испытания которой проводит Северная Корея, может достичь Вашингтона.