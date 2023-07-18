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НовостиПолитика18 июля 2023 20:35

КНДР запустила две баллистические ракеты

Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии
Мария ПАВЛОВА
Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Фото носит иллюстративный характер.

Северная Корея запустила две баллистические ракеты. Фото носит иллюстративный характер.

Фото: REUTERS

Северная Корея, предположительно, произвела пуск двух баллистических ракет во вторник 18 июля. Об этом сообщают СМИ.

Вначале агентство Kyodo со ссылкой на береговую охрану Японии сообщило о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Позднее телеканал NHK сообщил, что Северная Корея, «по-видимому, запустила две баллистические ракеты».

«Обе ракеты Северной Кореи, по-видимому, упали за пределами ИЭЗ Японии», - передает тем временем агентство Kyodo со ссылкой на официальные источники.

Напомним, в среду, 12 июля, южнокорейское агентство Yonhap сообщило, что КНДР запустила одну баллистическую ракету большой дальности в сторону Японского моря. Снаряд был запущен из района Пхеньяна, уточнило издание.

Позднее ООН заявила о падении запущенной КНДР ракеты в экономической зоне России. Ракета пролетела 1001,2 километра на высоте 6648,4 километра, уточнили во всемирной организации.

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, ракета «Хвасон-18», испытания которой проводит Северная Корея, может достичь Вашингтона.