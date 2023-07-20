США ввели санкции против пяти российских банков Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти российских банков, чтобы ограничить доступ РФ к межуднародной финансовой системе, сообщает Министерство финансов США.

Как уточняется на сайте ведомства, под санкции попали банки «Тинькофф», «Локо-банк», банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк и банк «Юнистрим». Вместе с тем Минфин США выпустил лицензию, согласно которой до 18 октября 2023 проведение операций с этими банками и их дочерними структурами не будет считаться нарушением санкций.

Напомним, в четверг, 20 июля, США ввели санкции в отношении советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина и еще 17 человек. Также в санкционный список попали «Тульский патронный завод», завод «Арсенал», Сахалинское морское пароходство и 14 судов, связанных с РФ, Тамбовский и Казанский пороховой заводы и ряд других предприятий российского военно-промышленного комплекса.