Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика20 июля 2023 16:17

США ввели санкции против пяти российских банков

Речь идет, в частности, о банках «Тинькофф» и «Солидарность»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
США ввели санкции против пяти российских банков

США ввели санкции против пяти российских банков

Фото: REUTERS

Власти Соединенных Штатов ввели санкции в отношении пяти российских банков, чтобы ограничить доступ РФ к межуднародной финансовой системе, сообщает Министерство финансов США.

Как уточняется на сайте ведомства, под санкции попали банки «Тинькофф», «Локо-банк», банк «Солидарность», Петербургский социальный коммерческий банк и банк «Юнистрим». Вместе с тем Минфин США выпустил лицензию, согласно которой до 18 октября 2023 проведение операций с этими банками и их дочерними структурами не будет считаться нарушением санкций.

Напомним, в четверг, 20 июля, США ввели санкции в отношении советника по корпоративному развитию компании «Яндекс» Алексея Кудрина и еще 17 человек. Также в санкционный список попали «Тульский патронный завод», завод «Арсенал», Сахалинское морское пароходство и 14 судов, связанных с РФ, Тамбовский и Казанский пороховой заводы и ряд других предприятий российского военно-промышленного комплекса.