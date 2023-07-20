Суд арестовал десятиклассника по делу о подготовке покушения на Симоньян и Собчак

На Симоньян и Собчак готовилось покушение Фото: Евгения ГУСЕВА

Басманный суд Москвы арестовал восьмого по счету фигуранта дела о подготовке покушения на главреда RT Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Им оказался ученик десятого класса одного из столичных учебных заведений, сообщает "Ъ".

Взятый под стражу Иван* является участником неонацистской группировки, остальным членам которого также предъявлены обвинения в хулиганстве и нападении на мигрантов. Не исключено, что в будущем статья может переквалифицироваться на подготовку теракта, так как в деле замешаны украинские спецслужбы.

Сообщается, что десятиклассника отправили в СИЗО сроком до 14 сентября 2023 года. Несовершеннолетний Иван* обвиняется по ч. 2 ст. 213 УК РФ, которая предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее KP.RU писал, что ФСБ совместно с МВД и СК РФ предотвратили попытку покушения на Симоньян и Собчак лицами неонацистской группировки, которые собирали данные о местонахождении и работе журналистов по заданию украинских спецслужб. * - Имя несовершеннолетнего изменено