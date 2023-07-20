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НовостиОбщество20 июля 2023 17:22

В Тамбовской области у гражданина Индии выявили холероподобный возбудитель

Его оперативно госпитализировали и обеспечили необходимое лечение
Дарья ЧИПУРНАЯ
В Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии

В Тамбовской области госпитализировали гражданина Индии

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области сообщило, что в местной гостинице для трудовых мигрантов в Рассказово был зафиксирован единичный случай заболевания острой кишечной инфекцией неясной этиологии у гражданина Индии.

Сообщается, что у гостя из Индии в ходе оперативных лабораторных исследований был выявлен холероподобный возбудитель. Иностранца госпитализировали в специализированное медицинское учреждение и обеспечили ему лечение в полном объеме. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Контактировавших с рабочим из Индии оперативно обследовали, признаков подобной инфекции обнаружено не было. На месте проводятся необходимые дезинфекционные мероприятия, а также антибиотикопрофилактика всех контактных лиц.

В Роспотребнадзоре сообщили, что ситуация находится на строгом контроле.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил о том, что в России не обнаружено следов холеры, несмотря на подъем заболеваемости в мире.