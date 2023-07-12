Онищенко заявил, что холера в России не обнаружена, но ее завоз возможен

Холера в России не обнаружена, но ее завоз возможен Фото: Андрей КАРА

Академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко в среду, 12 июля, сообщил, что в настоящее время холера в России не обнаружена.

«Мониторинг ведется, нигде в России холерный вибрион не обнаружен», - рассказал Онищенко на пресс-конференции.

В то же время он отметил, что в мире наблюдается подъем заболеваемости холерой, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) фиксирует такие случаи.

«Завоз холеры возможен», - добавил академик.

Он порекомендовал тем, кто планирует отпуск на август и сентябрь, следить за официальными данными по ситуации с заболеванием в той или иной стране за границей.

В марте ВОЗ проинформировала, что риск глобального распространения холеры очень высок. На тот момент случаи заболевания были зарегистрированы в 24 государствах.

Холера является крайне заразной инфекцией, она провоцирует эпидемии, имеет высокий процент летальных исходов, поэтому отнесена по всему миру к категории карантинных и высокопатогенных. Однако в наше время она встречается очень редко. Сайт KP.RU ранее писал, как распознать холеру.