Психолог рассказала о плюсах совместного труда учеников в школах

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Совместные трудовые мероприятия в школе могут принести много пользы. Помимо привычки к коллективному труду, школьники могут обучиться элементарным бытовым вещам. Об этом рассказала психолог Инна Мирная в беседе с изданием «Подмосковье сегодня»

— Мы собирались всем классом с ведрами, тряпками, вениками. Оттирали пятна чернил ручек от парты, мыли полы. Это объединяет класс — все заняты общим делом. А главное — сразу виден результат коллективного труда, — поделилась Мирная.

Она также подчеркнула, что не всем детям нравится трудиться, однако если подбирать для них мелкую работу исходя из их возраста и психического, то они тоже могут быть увлечены этой инициативой. Именно поэтому психолог поддерживает введение этой дисциплины в школьную программу.

Ранее стало известно, что Государственная дума Российской Федерации приняла закон об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде. Данная инициатива должна воспитать у детей чувство причастности к единому делу.