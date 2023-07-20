Снявшаяся для Playboy госсекретарь Франции Шьяппа отправлена в отставку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Государственный секретарь Франции по вопросам социальной экономики и общественных организаций Марлен Шьяппа отправлена в отставку после интервью и фотосессии для журнала Playboy.

Марлен Шьяппа объяснила свое появление на обложке журнала защитой прав и свобод женщин

Как передает телеканал BFMTV, таким образом Шьяппа «расплачивается за появление ее фотографий» на обложке журнала. Сама экс-госсекретарь в своем Twitter объяснила свое появление в Playboy защитой прав и свобод женщин.

Как писал сайт KP.RU, в апреле этого года на обложке номера журнала Playboy появилась госсекретарь премьер-министра по вопросам социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа. В номере также вышло ее 12-страничное политика, посвященное защите прав женщин, а также проблеме абортов, которое сопровождалось целой галереей снимков с 40-летним политиком, в том числе на фоне французского флага.