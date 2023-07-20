Крымский мост временно закрыт, звучит сигнал воздушной тревоги

На Крымском мосту останавливалось движение, звучал сигнал воздушной тревоги. Фото: REUTERS

Крымский мост временно закрыт. Об этом сообщили в оперативном штабе Крыма вечером в четверг 20 июля. Сообщается, что звучит сигнал воздушной тревоги.

«Мост временно закрыт. Звучит сигнал «Воздушная тревога. Всем покинуть мост», - такое сообщение появилось в Тelegram-канале оперативного штаба Республики Крым в 23.33 в четверг 20 июля.

В 23.45 в оперштабе сообщили, что движение по мосту возобновлено.

Напомним, 17 июля около четырех утра стало известно, что на Крымском мосту произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Два удара по Крымскому мосту со стороны ВС Украины были нанесены в 03:04 и 03:20 утра. В результате обрушился один пролёт, ещё один сошёл с опоры.

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