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18 июля 2023 10:44

«Была принцессой для родителей, а осталась сиротой»: Трагическая история девочки, чьи мать с отцом погибли во время теракта на Крымском мосту

Семья, погибшая во время теракта на Крымском мосту, проверяла безопасность машины перед поездкой
Ангелина ШАРЫПОВА
Ангелина ШАРЫПОВА
Перед поездкой семья проверила исправность машины, чтобы в дороге было спокойнее ФОТО: соцсети

Перед поездкой семья проверила исправность машины, чтобы в дороге было спокойнее ФОТО: соцсети

В июле 2023 года семья Кулик из Белгородской области собралась в очередной отпуск. Поехали большой компанией – две родные сестры с мужьями и детьми. Несмотря на опасения, для путешествия выбрали Крым. Ночью 17 июля одна из машин, на которых ехали родственники, пострадала во время теракта на крымском мосту. 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей погибли на месте. В автомобиле с ними была 14-летняя дочь Кристина (имя изменено, - прим. Ред.), которая чудом выжила – девочка от удара влетела головой в лобовое стекло, в котором застряла. В тот же день ее на вертолете доставили в больницу Краснодара в состоянии средней тяжести. Ей требовалась помощь психолога.

- Ей уже лучше, чем вчера, - поделились с KP.RU друзья девочки. - На связь с нами она пока не выходит. Мы вчера ей писали, она еще не прочитала, в Сети не была. Она примерно за неделю до этого рассказывала мне о планах на отпуск. Не знаю, переживали ли ее родители по поводу обстановки, но сама она радовалась поездке в Крым.

С родителями в отпуск Кристина ездила часто, да и в принципе души в них не чаяла. Для своей единственной принцессы они делали все. В соцсетях девочка то и дело благодарила их за исполнение заветных желаний. Сначала это были поездки на лошадях, которых она так любит, а на 14-летие – новенький квадроцикл.

Родители то и дело исполняли желания своей единственной дочери ФОТО: соцсети

Родители то и дело исполняли желания своей единственной дочери ФОТО: соцсети

- Отношения с родителями у нее были теплые, хорошие. Она им доверяла. С мамой всегда могла поделиться своими эмоциями, - признаются друзья девочки. – На лошадях она вместе с двоюродной сестрой каталась. С той, которая в другой машине ехала во время теракта. Раньше она еще танцы любила, но бросила, потому что надоели. Сейчас у нее кроме школы ничего нет. Какую профессию выбрать, она, мне кажется, еще сама не знает.

К долгожданной поездке на море они готовились тоже всей семьей.

- Они проверили машину, чтобы можно было безопасно ехать. Купили одежду новую. Они не знали, что так будет. Ничто не предвещало беды, - вздыхают знакомые семьи.

Кристина даже строила планы на свое возвращение.

- Она хотела к бабушке, скучала по ней. Сказала маме, что хочет после моря ее навестить. Бабушка живет недалеко, но у Кристины не было возможности к ней съездить перед отпуском, - вспоминают друзья девочки.

Сейчас Кристина все еще находится в больнице. В соцсетях на нее накинулись с гневными комментариями украинцы и начали буквально травить. В это же время в поддержку девочки в Сети запустили флешмоб, чтобы дать ей понять, что одна в своей беде она не останется. С хештегом #МысТобой неравнодушные люди выкладывают посты в поддержку ребенка.

- Вчера с девочкой и ее семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно поддержать Кристину и стать для нее большой семьей, - присоединилась к флешмобу фигуристка Камила Валиева.

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