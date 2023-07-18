«Была принцессой для родителей, а осталась сиротой»: Трагическая история девочки, чьи мать с отцом погибли во время теракта на Крымском мосту

Перед поездкой семья проверила исправность машины, чтобы в дороге было спокойнее ФОТО: соцсети

В июле 2023 года семья Кулик из Белгородской области собралась в очередной отпуск. Поехали большой компанией – две родные сестры с мужьями и детьми. Несмотря на опасения, для путешествия выбрали Крым. Ночью 17 июля одна из машин, на которых ехали родственники, пострадала во время теракта на крымском мосту. 36-летняя Наталья и 40-летний Алексей погибли на месте. В автомобиле с ними была 14-летняя дочь Кристина (имя изменено, - прим. Ред.), которая чудом выжила – девочка от удара влетела головой в лобовое стекло, в котором застряла. В тот же день ее на вертолете доставили в больницу Краснодара в состоянии средней тяжести. Ей требовалась помощь психолога.

- Ей уже лучше, чем вчера, - поделились с KP.RU друзья девочки. - На связь с нами она пока не выходит. Мы вчера ей писали, она еще не прочитала, в Сети не была. Она примерно за неделю до этого рассказывала мне о планах на отпуск. Не знаю, переживали ли ее родители по поводу обстановки, но сама она радовалась поездке в Крым.

С родителями в отпуск Кристина ездила часто, да и в принципе души в них не чаяла. Для своей единственной принцессы они делали все. В соцсетях девочка то и дело благодарила их за исполнение заветных желаний. Сначала это были поездки на лошадях, которых она так любит, а на 14-летие – новенький квадроцикл.

Родители то и дело исполняли желания своей единственной дочери ФОТО: соцсети

- Отношения с родителями у нее были теплые, хорошие. Она им доверяла. С мамой всегда могла поделиться своими эмоциями, - признаются друзья девочки. – На лошадях она вместе с двоюродной сестрой каталась. С той, которая в другой машине ехала во время теракта. Раньше она еще танцы любила, но бросила, потому что надоели. Сейчас у нее кроме школы ничего нет. Какую профессию выбрать, она, мне кажется, еще сама не знает.

К долгожданной поездке на море они готовились тоже всей семьей.

- Они проверили машину, чтобы можно было безопасно ехать. Купили одежду новую. Они не знали, что так будет. Ничто не предвещало беды, - вздыхают знакомые семьи.

Кристина даже строила планы на свое возвращение.

- Она хотела к бабушке, скучала по ней. Сказала маме, что хочет после моря ее навестить. Бабушка живет недалеко, но у Кристины не было возможности к ней съездить перед отпуском, - вспоминают друзья девочки.

Сейчас Кристина все еще находится в больнице. В соцсетях на нее накинулись с гневными комментариями украинцы и начали буквально травить. В это же время в поддержку девочки в Сети запустили флешмоб, чтобы дать ей понять, что одна в своей беде она не останется. С хештегом #МысТобой неравнодушные люди выкладывают посты в поддержку ребенка.

- Вчера с девочкой и ее семьей произошла трагедия, и, на мой взгляд, ее нельзя обойти стороной. Сейчас очень важно поддержать Кристину и стать для нее большой семьей, - присоединилась к флешмобу фигуристка Камила Валиева.

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