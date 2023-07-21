Путин раскритиковал медленное развитие инфраструктуры в городах Арктической зоны

Путин раскритиковал медленные темпы развития инфраструктуры в городах Арктической зоны. Фото: REUTERS

Чиновники в Арктической зоне слишком медленно решают задачи по развитию жилищной, энергетической и социальной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований и арктических городов. На это указал президент Российской Федерации Владимир Путин в четверг 20 июля во время совещания по развитию арктических городов. Материалы совещания опубликованы на официальном сайте Кремля и доступны здесь.

Президент подчеркнул важность Арктической зоны, в том числе и для решения оборонных вопросов.

Владимир Путин на совещании по развитию арктических городов раскритиковал чиновников за слишком медленное развитие инфраструктуры населенных пунктов Арктической зоны, где дислоцированы воинские части.

«Благоустройство городов в суровых условиях Севера связано с решением вопросов оборонного характера, на этих направлениях у нас много интересов в сфере обороны и безопасности, поэтому люди, которые живут в этих условиях, должны жить в человеческих условиях», - сказал Путин, обратив также внимание на изношенность жилья и систем ЖКХ в Арктической зоне, которая достигает 70 процентов даже в крупных заполярных городах.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг, 20 июля, дал старт отправке по Северному морскому пути первой технологической линии сжижения газа на основаниях гравитационного типа для завода «Арктик СПГ – 2».