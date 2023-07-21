Минстрой разрабатывает систему спецсчетов для оплаты ЖКУ

В России разрабатывают новую систему оллаты за коммунальные услуги. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В России готовят изменения в системе оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующую систему разрабатывает Минстрой, пишет «Известия» со ссылкой на письмо ведомства, направленное в адрес высших органов власти.

Сообщается, что министерство разрабатывает систему спецсчетов, на которых будет аккумулироваться плата за коммунальные услуги. Это позволит жильцам дома постоянно контролировать, как управляющая компания использует эти средства. Причем со специальных счетов деньги могут быть перечислены только организациям, поставляющим в дома воду, электричество и тепло.

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