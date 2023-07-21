Пентагон узнал о краже части поставленного Украине вооружения Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

В Пентагоне узнали, что часть отправленного на Украину вооружения была украдена торговцами оружия. Об этом рассказал телеканал CNN, ссылаясь на отчет генерального инспектора Минобороны США.

По информации издания, в документе привели несколько случаев попыток украсть и продать поставляемое Киеву оружие и снаряжение еще в период с февраля по сентябрь 2022 года. Также там рассказали о случае, когда летом того же года группа людей, представляясь сотрудниками гуманитарной миссии, смогла украсть бронежилеты на сумму в 17 тысяч долларов.

Позже бойцы добровольческого батальона похитила около 60 винтовок и более тысячи патронов, после чего их отправили на склад, для дальнейшей перепродажи на черном рынке.

В документе также говорится о том, что Киев не смог выполнить необходимый мониторинг использования переданного вооружения, которое было передано в 2022 году.

Ранее KP.RU рассказывал, что поставляемое на Украину оружие начало появляться на черных рынках в Евросоюзе. Некоторые страны высказывались негативно по этому поводу и заявляли, что это может повлиять на дальнейшие отношения с Киевом.