Внешний долг России к ВВП упал до минимального за всю историю значения в 15% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень внешнего долга России по отношению к валовому внутреннему продукту (ВВП) опустился до минимального за всю историю значения в 15% по итогам первого квартала текущего года. Об этом говорят данные Центробанка РФ.

В мае этого года было подсчитано, что задолженность перед нерезидентами по итогам 2022 года составляла 16,6%, а этот показатель стал минимальным с 1993 года.

По данным регулятора, по итогам первого квартала текущего года объем внешнего долга России продолжил снижаться до 15,45%. В денежном выражении государственный и корпоративный долг страны оценивается 354,8 млрд долларов на конце марта этого года.

Максимальный уровень внешнего долга России к ВВП в размере 91% был отмечен в стране в 1999 году.

Напомним, в июле этого года Центробанк РФ сообщал, что с начала 2023 года внешний долг России снизился на 8,7%. Как отмечалось, важную роль в данном процессе сыграло снижение задолженности органов госуправления.