Пожар вспыхнул в центральном парке Киева Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Сильный пожар вспыхнул утром в понедельник, 21 июля, в центральном парке Киева «Гидропарк», расположенном на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Об этом пишет украинское издание Klymenko.Time.

Издание также представило фотографию, на которой можно увидеть задымление. Других подробностей на данный момент не приводится.

Напомним, ранее сообщалось, что леса и лесопарки Киева больше всего страдают от пожаров из-за серьезной рекреационной нагрузки, а также небрежности отдыхающих.

Как писал сайт KP.RU, в конце мая этого года на фоне увеличения числа природных пожаров в лесопарке украинской столицы любителям шашлыка начали вручать повестки. Кроме того, украинцам раздавали открытки о лесных пожарах, а также памятки с алгоритмом действий при нахождении взрывоопасных предметов.