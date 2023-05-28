В Дарницком лесопарке в Киеве любителям шашлыка на природе раздали повестки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В лесопарке Киева любителям шашлыка на природе начали вручать повестки. Об этом на своей странице в соцсетях рассказала администрация Дарницкого лесопаркового хозяйства.

Отмечается, что леса Киева больше всего страдают от пожаров из-за серьезной рекреационной нагрузки, а также небрежности отдыхающих. Для того, чтобы напомнить о наказании за урон природе, лесники совместно со спасателями и правоохранительными органами приняли решение провести рейд в Дарницком лесопарке украинской столицы и раздать отдыхающим там украинцам предупреждающие открытки о лесных пожарах, а также памятки с алгоритмом действий при нахождении взрывоопасных предметов.

Уточняется, что к данному мероприятию привлекли и сотрудников военкомата, которые вручали повестки мужчинам для уточнения учетных данных.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины решило отправить в зону специальной военной операции сотрудников военкоматов, заменив их военными, получившими ранения в ходе боевых действий.