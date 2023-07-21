Польша перебросила войска к границе из-за учений ВС Белоруссии и ЧВК «Вагнер» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чиновники польского Министерства обороны решили перебросить свои войска к границе с Белоруссией, объясняя это планами проведения совместных учений ЧВК «Вагнер» и белорусских военных. По мнению Варшавы, эти учения являются «несомненной провокацией», сообщило Польское агентство печати.

«Комитет проанализировал возможные угрозы, в том числе размещение подразделений группы "Вагнер". В связи с этим министр обороны, глава комитета Мариуш Блащак принял решение переместить наши воинские формирования с запада на восток Польши», - говорится в сообщении.

Представитель правительственного комитета Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман также заявил, что переброшенная к границам Белоруссии группировка военных будет также проводить учения, направленные на «сдерживание потенциального агрессора».

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле поведение Польши назвали требующим особого внимания как со стороны России, так и со стороны Белоруссии.