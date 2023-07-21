Клип SHAMAN «Мой бой» набрал 1 миллион просмотров за сутки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Клип российского исполнителя SHAMAN на песню «Мой бой» набрал один миллион просмотров менее чем за сутки с момента его публикации на платформе YouTube. Об этом свидетельствуют данные видеохостинга.

Помимо этого клип Ярослава Дронова (Настоящее имя исполнителя. — Прим. ред.) расположился на второй строчке среди музыкальных клипов во вкладке «В тренде». Люди по достоинству оценили работу артиста и под видео уже собрали более 84 тысяч лайков и почти 20 тысяч комментариев поклонников.

Ранее KP.RU рассказывал, что популярный российский исполнитель SHAMAN выпустил клип на песню «Мой бой» который был снят в зоне спецоперации. Героями клипа стали не только военнослужащие, но и волонтеры, медики, а также военкоры.

В общей сложности на съемки клипа потребовалось полгода, а тех, кто запечатлен в видеоряде, сам артист назвал героями современной эпохи, которые превратили свой подвиг в профессию.