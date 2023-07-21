Илон Маск за день потерял более 20 млрд долларов Фото: REUTERS

Илон Маск в минувший четверг, 21 июля, потерял 20,3 млрд долларов из-за падения акций принадлежащей ему компании Tesla. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как передает издание, состояние бизнесмена уменьшилось до 234,4 млрд долларов. Отмечается, что по индексу Bloomberg это стало седьмым крупнейшим спадом в истории, а причиной таких изменений было падение на 9,7% акций Tesla после слов владельца компании Маска о планах продолжить вынуждено снижать цены на свою продукцию.

Тем не менее, даже после таких потерь, Илон Маск остается богатейшим человеком мира, опережая на 33 млрд долларов владельца группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, который занимает вторую строчку.

Ранее агентство сообщило, что Маск, основавший Tesla и SpaceX и владеющий компанией Twitter, занял первую строчку в рейтинге среди людей, заработавших больше всего денег за последние шесть месяцев

Напомним, Илон Маск уступил Бернару Арно лидерство в списке богатейших людей мира в декабре 2022 года, однако почти через полгода, в начале июня 2023 года, он смог вновь занять первое место.