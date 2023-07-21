Новые продукты и блюда ввели в меню дошкольных учреждений Ижевска

Новые продукты ввели в меню в садиках Ижевска Фото: Евгения ГУСЕВА

В меню дошкольных учреждений Ижевска ввели новые продукты и блюда. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на пресс-службу правительства Удмуртии.

По словам и.о. начальника управления образования администрации Ижевска Натальи Гвоздковой, питание в детских садах разработано в соответствии с требованиями санитарного законодательства и подбирается отдельно для каждой возрастной группы. Качество еды находится на контроле бракеражной комиссии.

«Во всех детских садах меню составляется с использованием сборников для детей дошкольного возраста. Перечень технологических карт в таких сборниках разнообразный, что позволяет использовать в разработке меню также для детей с различными пищевыми особенностями – сахарный диабет, аллергические заболевания», – отметила Наталья Гвоздкова.

Напомним, в январе 2023 года в Удмуртии повысили максимальный размер платы за уход за детьми в детских садах. Благодаря этому у сотрудников дошкольных учреждений появилась возможность разнообразить рацион воспитанников большим количеством фруктов, кисломолочных продуктов и кондитерских изделий. Также в рацион детей ввели такие продукты, как цветная и брюссельская капуста, кольраби, кабачки, тыква, мясо индейки и кролика.