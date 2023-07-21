Видео взрыва в центре Йоханнесбурга опубликовано в Сети Фото: REUTERS

Взрыв, произошедший в среду, 19 июля, в южноафриканском Йоханнесбурге, из-за которого частично обрушилась дорога и были ранены десятки человек, попал на видео.

Ранее южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опроверг предположение, что причиной мощного взрыва стала утечка газа в газопроводе.

«Egoli Gas провела тщательные проверки и установила, что ни утечка из газовой сети Egoli Gas, ни утечка из какого-либо другого газопровода не была причиной взрыва», - сказано в заявлении компании

Отмечается, что в газовой сети не зарегистрировали снижения давления, а люди в районе происшествия продолжают получать газ.

Портал News24, ссылаясь на слова премьера провинции Гаутенг Паньяза Лесуфи заявил, что из-за взрыва в Йоханнесбурге пострадало более 40 человек. Телеканал SABC со ссылкой на сообщение экстренных служб заявил об одной жертве.