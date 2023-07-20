Не менее 41 человека пострадали от взрыва газопровода в Йоханнесбурге в ЮАР

В Йоханнесбурге от взрыва в центре города пострадали более 40 человек. Фото: REUTERS

Не менее 41 человека пострадали от взрыва в центре Йоханнесбурга в ЮАР, который произошел в среду 19 июля. Об этом сообщает местное издание News.24.

«Из них двое находятся в критическом состоянии, девять - в тяжелом и 30 получили незначительные травмы», - пишет издание, уточнив, что причины взрыва остаются невыясненными.

Ранее возможной причиной ЧП называли взрыв газопровода.

Напомним, в результате инцидента провалилась часть автомагистрали в деловом квартале города.

Тем временем как минимум два человека убиты при стрельбе в новозеландском городе Окленде в четверг 19 июля. Также сообщается о шести пострадавших, трое из которых находятся в тяжелом состоянии. Один из раненых – сотрудник полиции.

Ранее сообщалось, что в среду 19 июля 2023 из-за пожара на полигоне в Кировском районе Крыма для движения автомобилей перекрыли трассу «Таврида» и эвакуировали более 2000 человек из четырех населенных пунктов.