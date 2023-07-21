Госдума приняла закон о корректировке топливного демпфера Фото: Олег УКЛАДОВ

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении поправки, снижающие топливный демпфер для нефтяников на 50%. Выплаты нефтяным компаниям, или от них государству, сократятся с 1 сентября 2023 года, и будут в сокращённом состоянии до 31 декабря 2026 года.

Согласно законопроекту, корректируется уже существующая система, в результате чего на половину будут урезаны выплаты по топливному демпферу - как по бензину, так и по дизельному топливу.

Положения были оформлены как поправки ко второму чтению закона о реализации отдельных положений основных направлений налоговой политики.

Топливный демпфер - это выплаты, которые компенсируют разницу в средней цене топлива на мировом и внутреннем рынках. Если цены выше - государство компенсирует часть потерь, если ниже - нефтяники передают разницу в госбюджет.

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