Госдума приняла закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, сигареты и машины Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Госдума РФ в пятницу, 21 июля, приняла закон об индексации тарифов на крепкий алкоголь, а также сигареты и автомобили на 5% в следующем году и на 4% в последующие два года, 2025 и 2026 годах.

Таким образом, акциз на крепкий алкоголь в следующем году году составит 643 рублей за литр содержащегося в товаре безводного этилового спирта, а при следующих индексаций на 4% акциз поднимется до 669 рублей в 2025 году и до 696 рублей в 2026 году.

Акцизы на табак в 2024 году подорожают до 2 731 рублей за 1 тысячу штук, однако не меньше 3 709 рублей. В 2025 году акциз составит 2 840 рублей, а через год – 2 954 рублей.

Тарифы на легковые машины мощностью двигателя от 90 до 150 лошадиных сил будет увеличен в следующем году в 2024 году 58 рублей за одну лошадиную силу, а позже до 60 рублей (в 2025 году) и 62 рублей (2026 году).

Как отмечается в документе, повышенная индексация не затронет российского шампанского, а также жидкостей для вейпов и мотоциклов.

Напомним, 11 июля этого года в Госдуме предложили перенести торговлю алкоголем и сигаретами на спецкассы, заявив, что подобные меры помогут сократить потребление данной продукции.