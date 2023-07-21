Новая Зеландия ввела санкции против 23 физлиц и структур России и Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новая Зеландия расширила свои в санкционные списки, включив в него шесть физических лиц и 17 организаций России и Белоруссии. Об этом в пятницу, 21 июля, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

«Мы вводим санкции в отношении шести людей и 17 структур за предоставление материалов и за стратегическую поддержку России в ее действиях на Украине», - сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В «черный список» включили уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксению Мишонову, а также советника главы Донецкой Народной Республики (ДНР) по правам ребенка Элеонору Федоренко.

Кроме того, ограничительные меры были введены в отношении предприятий по разработке и производству полупроводниковых приборов АО «Протон-Электротекс» и ПАО «Электровыпрямитель», а также против шести финансовых институтов Белоруссии, среди которых «Банк развития Республики Беларусь» и Белинвестбанк.

Напомним, днем ранее, 20 июля, санкции в отношении России расширила Австралия, которая ввела ограничительные меры против 35 российских организаций и десяти физлиц. В заявлении говорилось, что принятые ограничения должны «оказать максимальное давление» на тех, кто «играет роль в прямой или косвенной поддержке» спецоперации на Украине.