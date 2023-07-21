Госдума приняла закон о выплатах для семей погибших в СВО экс-сотрудников ОВД Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки, наделяющие семьи погибших в зоне действия СВО экс-сотрудников органов внутренних дел (ОВД) правом на получение жилищных выплат. Законопроект внесла группа депутатов по вопросам спецоперации, во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.

Семьи погибших экс-сотрудников ОВД получат жилищные выплаты в случае, если они (сотрудники) погибнут в зоне действия спецоперации, во время прохождения контрактной службы, призыва в рамках мобилизации, или будучи в составе добровольческих формирований. Закон касается сотрудников ФСИН, МВД, таможни, противопожарной службы и в целом всех, кто задействован в системе ОВД.

Также закон устанавливает преимущественное право на получение жилищных выплат сотрудниками ОВД, в том числе бывшими, являющимися ветеранами боевых действий. Раньше это касалось только ветеранов боевых действий в Афганистане.

Ранее KP.RU сообщил, что Госдума приняла закон о корректировке топливного демпфера для нефтяников, сократив выплаты на 50%.