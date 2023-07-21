Арнольд Шварценеггер назвал три секрета повышения эффективности тренировок Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Арнольд Шварценеггер назвал три секрета повышения эффективности тренировок. Слова актера приводит Men's Health.

Важнейшей частью тренировки Шварценеггер назвал разминку, отметив, что она помогает разогреться и проверить готовность организма к предстоящем нагрузкам. Перед занятием с утяжелением актер порекомендовал сделать несколько подходов с собственным весом, уточнив, что занятия без дополнительного веса дает возможность лучше изучить технику.

Актер также обратил внимание на амплитуду между упражнениями, отметив, что она должна быть максимально возможной, иначе уменьшается время пребывания мышцы под нагрузкой, что оказывает влияние на эффективность набора мышечной массы.

Шварценеггера также рекомендовал развивать мышцы задней дельты, что, по его словам, будет защищать плечи от травм.

Напомним, в апреле этого года бывший губернатор Калифорнии Шварценеггер вышел на улицу с лопатой и лично заделал дыру на дороге в Лос-Анджелесе.