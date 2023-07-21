Путин отметил профессионализм командования СВО

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин отметил, что командование специальной военной операции действует профессионально, стойко выполняя свой долг.

Глава государства заявил, что даже переданное Киеву западное оружие иногда уступает советским образцам вооружения и военной техники. «Весь мир видит, что хваленая западная, якобы неуязвимая техника -- горит», - заявил российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в своей речи российский лидер также заявил об отсутствия результатов наступления Украины, отметив, что западные кураторы Киева явно разочарованы этим.