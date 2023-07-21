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НовостиПолитика21 июля 2023 10:15

Путин сделал заявление о результатах наступления Украины

Путин заявил, что результатов украинского наступления нет
Екатерина КОСОБОКОВА
Путин заявил, что результатов украинского наступления нет

Путин заявил, что результатов украинского наступления нет

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июля, заявил об отсутствии результатов наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что западные кураторы киевского режима явно разочарованы этим.

«Не помогают ни колоссальные ресурсы, которые были «вкачены» в киевский режим, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников», - подчеркнул глава государства на совещании с постоянными членами Совета безопасности России, комментируя результаты наступления ВСУ.

Напомним, в последнее время на Западе все чаще признают, что наступление ВСУ идет не так, как ожидалось. Так, глава комитета штабов Пентагона Марк Милли заявлял, что оно продлится долго, став сложным и кровопролитным для украинской армии. Незадолго до этого командующий сухопутными войсками Украины, генерал Александр Сырский отмечал, что наступление ВСУ продвигается слишком медленно, отметив, что быстрых результатов достичь почти невозможно.

В свою очередь, Путин уже отмечал ранее, что все попытки наступления со стороны Вооруженных сил Украины провалились.