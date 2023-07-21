Путин: ВСУ потеряли десятки тысяч военнослужащих Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённые силы Украины понесли «громадные» потери, исчисляющиеся десятками тысяч человек. Об этом глава государства заявил во время совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«В результате самоубийственных атак формирования ВСУ понесли громадные потери. Это десятки тысяч, именно десятки тысяч человек», - заявил Путин.

Киевские власти с трудом набирают новых желающих, или тех кого можно принудить, на фронт. Как подчеркнул Путин, несмотря на «постоянные облавы» ВСУ среди мирного населения, тотальную мобилизация, Украине всё сложнее «гнать пополнения» к линии боевого соприкосновения.

Ранее KP.RU сообщил, что любая агрессия в отношении Белоруссии будет рассматриваться как угроза России, и Москва применит все возможные средства для защиты союзного государства.

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